Faiz haram mı? Faiz neden haram? Diyanet'e göre....

Günümüzde bankalar, değişen oranlarla faiz sunarlar ve insanlar paralarını bu şekilde değerlendirerek belirli bir kazanç elde ederler. Ancak İslami açıdan bakıldığında, faizin kullanılması haram kabul edilir.Faiz haram mı? Faiz neden haram? Diyanet ne diyor? İşte tüm detaylar...

FAİZ HARAM MI?

Faiz, İslami perspektiften ele alındığında haram kabul edilir. Bu, İslami hukuk ve ahlaki değerler açısından 'hak' kavramına uymadığı için böyledir. Faiz, kul hakkını ihlal eder ve insanları aldatmanın yolunu açarak ahlaki değerlere aykırı davranır. İslam'a göre, başkasının hakkını gasp etmek kabul edilemezdir ve bu nedenle faiz haramdır. Bu durum, toplumsal düzeyde güveni azaltabilir ve insanları rekabete sürükleyerek huzursuzluk yaratabilir. Ayrıca, sadece maddi kazanç odaklı bir anlayışın ön plana çıkmasına neden olarak ruhsal ve toplumsal kayıplara yol açabilir.

FAİZ NEDEN HARAM? DİYANET AÇIKLAMASI

İslam'a göre, faiz haram kılınmıştır çünkü hak yeme durumu söz konusudur. Diyanet üzerinden de bu görüş desteklenmektedir. Ayrıca, Allah'ın bu konuda bir emir verdiği için faiz haram kabul edilmiştir. Faiz, toplumsal gelir dağılımını bozan ve başkalarının kazancını haksız yere ortadan kaldıran bir uygulamadır, bu nedenle İslam'a göre haramdır. Müslümanlar, farklı bankalardan faiz almayı reddetmelidirler, ancak bu kişinin kendi iradesine bağlıdır. Diyanet'in görüşüne göre de faiz şu anda haramdır.