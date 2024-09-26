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Faiz düşecek haberini alıp fiyatları uçurmuşlardı! Uyanık emlakçıların cezası belli oldu

Faiz düşecek haberini alıp fiyatları uçurmuşlardı! Uyanık emlakçıların cezası belli oldu
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Konut kredilerinde faiz oranlarının düşeceği haberlerinin ardından fiyatlarını yükselten emlak işletmeleri bakanlığın radarına girdi. Ticaret Bakanlığı, mevzuata aykırı hareket eden emlak şirketlerine 475 bin 380 liraya kadar para cezası verecek.

Geçtiğimiz hafta Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri uyanık emlakçıları harekete geçirmişti. 7 milyon 250 bin lira olan bir ilan, haberlerin ardından 9 milyon liraya yükseltilince Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmıştı. Bakanlık o işletmeyi tespit ederek 100 milyon lira para cezası verdi. Bakanlığın bu ve benzeri fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek ve tüketici haklarını korumak amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü öğrenildi.

İLANLAR TİTİZLİKLE İNCELENİYOR

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, bu ve benzeri fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek ve tüketici haklarını korumak amacıyla emlak sektörüne yönelik denetimler yoğun şekilde sürdürülüyor. Bakanlık, ilan sitelerinde yer alan taşınmaz ilanları da yakından takip ediyor. Son günlerde özellikle konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağına yönelik haberler üzerine bazı emlak ilanlarında fiyat artışlarına gidildiği, bazı ilanlarda da faizler düşmeye başladığında fiyat artışına gidileceğine yönelik ifadelere yer verildiği belirlendi. Bu ilanların hepsi titizlikle incelenerek gerekli tedbirler alındı.

İLAN FİYATLARINDA FAHİŞ ARTIŞ YAPAN İŞLETMELERE 89 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Bakanlık, ilan sitelerinden düzenli olarak fiyat değişimlerine ilişkin veriler alıyor ve ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak haksız ticari uygulamada bulunan emlak işletmelerine idari yaptırımlar uyguluyor. Bu kapsamda, ilan fiyatında fahiş artış yaptığı belirlenen 890 emlak işletmesine son 1 yıl içinde 89 milyon lira para cezası verildi. İlerleyen dönemde de kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan emlak işletmelerine göz açtırılmayacak. İlanlar sıkı bir şekilde takip edilerek mevzuata aykırı hareket edenlere 15 bin 846 liradan 475 bin 380 liraya kadar para cezası uygulanabilecek. Vatandaşların taşınmaz fiyatlarında manipülasyon yapmaya veya faiz düşüşü gibi durumları fırsata çevirmeye çalışan işletmelere prim vermemesi, bu işletmeleri Bakanlığa bildirmeleri de önem taşıyor.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Emlak

Ticaret Bakanlığı Emlak

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