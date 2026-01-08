Haberler

Fahiş aidat artışlarına fren! Yeni düzenlemede sona gelindi

Site aidatlarında fahiş artışların önüne geçmeyi hedefleyen yeni düzenleme için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Meclis'e sunulması beklenen teklife göre, aidat artışları yıllık yeniden değerleme oranıyla sınırlandırılacak. Ayrıca site yönetim şirketlerine yönelik denetim ve belgelendirme şartları da sıkılaştırılacak.

  • Site yönetimleri yılbaşında aidatlarda yalnızca yeniden değerleme oranı kadar artış yapabilecek.
  • Aidat artışının belirlenmesi için en geç 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak ve karar için yüzde 50+1 çoğunluk aranacak.
  • Site yönetim şirketleri sıkı denetim altına alınacak, kapasitelerine göre belgelendirilecek ve yılda en az bir kez denetlenecek.

Site aidatlarında fahiş artışların önüne geçmeyi amaçlayan yeni bir düzenleme için düğmeye basıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı mevzuat çalışmasında sona yaklaşıldı. Düzenlemenin kısa süre içinde teklif haline getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Teklife göre, site yönetimleri yılbaşında aidatlarda yalnızca yeniden değerleme oranı kadar artış yapabilecek. Böylece aidat tutarlarına yönelik sınırsız zam uygulamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI ZORUNLU OLACAK

Düzenlemede, yeni aidat tutarının kesinleşmesine ilişkin de yeni bir süreç öngörülüyor. Buna göre, aidat artışının belirlenmesinde en geç 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu hale gelecek.

Toplantıda karar alınabilmesi için yüzde 50+1 çoğunluk aranacak. Bu çoğunluk sağlanamazsa, yapılacak ikinci toplantıda katılanların çoğunluğuyla karar alınabilecek.

MEVCUT UYGULAMADA SINIRLAMA BULUNMUYORDU

Mevcut durumda sitelerde aidat toplama yetkisi yönetim kurulunda olsa da aidat miktarının belirlenmesine ilişkin herhangi bir üst sınır bulunmuyordu. Belirlenen aidat tutarı site sakinlerine tebliğ edildikten sonra, 7 gün içinde yazılı itiraz yapılmazsa yeni tutar kesinleşiyordu.

SİTE YÖNETİM ŞİRKETLERİNE SIKI DENETİM

NTV'nin haberine göre; yeni düzenleme yalnızca aidat artışlarını değil, site yönetim şirketlerinin işleyişini de kapsıyor. Buna göre yönetim şirketleri sıkı denetim altına alınacak, iş süreçleri yeniden tanımlanacak.

Şirketler kapasitelerine göre belgelendirilecek ve kayıt altına alınacak. Ayrıca temsilciler, tesis yöneticileri ve denetçilerin periyodik eğitimlere katılması zorunlu olacak.

Bakanlık tarafından yetkilendirilecek denetçilerin ise şirketleri ve sundukları hizmetleri yılda en az bir kez denetlemesi planlanıyor.

