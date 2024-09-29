Eyüpspor Gaziantep FK MAÇI CANLI İZLE! Eyüpspor- Gaziantep FK maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Eyüospor- Gaziantep maçı kaç kaç?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında heyecan dorukta! Eyüp spor, kendi sahasında, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Maçın detayları ve canlı izleme imkanları da büyük merak konusu. Futbolseverler, karşılaşmayı hangi platformlardan izleyebileceklerini araştırırken, sosyal medya ve spor haberleri aracılığıyla maç öncesi gelişmeleri takip ediyor. Eyüpspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak olan bu karşılaşma, ligdeki rekabetin ne kadar kızıştığını bir kez daha gözler önüne serecek. Eyüpspor Gaziantep FK MAÇI CANLI İZLE! Eyüpspor- Gaziantep FK maçı şifresiz, HD izleme linki var mı?

EYÜPSPOR- GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İkas Eyüpspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 yendi.

EYÜPSPOR İLK 11'İ

Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois, Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Fredrik Midtsjö, Samuel Saiz, Ahmed Kutucu, Mame Thiam

GAZİANTEP FK İLK 11'İ

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Enric Saborit, Deian Sorescu, Badou Ndiaye, Furkan Soyalp, Christopher Lungoyi, Alexandru Maxim, David Okereke

Arda Turan ve Selçuk İnan