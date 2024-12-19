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Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Eyüpspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Eyüpspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Eyüpspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Lig maçının tarihi ve saat bilgisi merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Eyüpspor- Fenerbahçe maçı, yaklaşan tarihi ve yayın detaylarıyla gündeme geliyor. Süper Lig heyecanı bu önemli karşılaşmayla devam ederken, taraftarlar "Eyüpspor- Fenerbahçe maçı ne zaman?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Bu kritik mücadele, iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Peki, Eyüpspor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Eyüpspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cuma günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Eyüpspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EYÜPSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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