Futbolseverlerin heyecanla beklediği Eyüpspor- Fenerbahçe maçı, yaklaşan tarihi ve yayın detaylarıyla gündeme geliyor. Süper Lig heyecanı bu önemli karşılaşmayla devam ederken, taraftarlar "Eyüpspor- Fenerbahçe maçı ne zaman?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Bu kritik mücadele, iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Peki, Eyüpspor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Eyüpspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cuma günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

EYÜPSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.