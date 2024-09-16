Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları yasaklandı mı? Eyüp Sabri Tuncer Avrupa'da neden yasaklandı?

Türkiye'nin köklü markalarından Eyüp Sabri Tuncer ile ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) önemli bir karar çıktı. AB, ünlü kolonya markasının Mart 2022'den önce üretilen bazı ürünleri için 'acil toplatma' kararı aldı.Peki, Eyüp Sabri Tuncer Avrupa'da neden yasaklandı? Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları yasaklandı mı?

EYÜP SABRİ TUNCER KOLONYALARI YASAKLANDI MI?

Avrupa Komisyonu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, toplatmaya konu olan ürünlerde 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA) adlı yasaklı madde kullanıldığı belirtildi. Söz konusu maddenin, üreme sistemine zarar verdiği ve cilt hassasiyeti yarattığı ifade edildi. Mart 2022'den önce üretilen bu ürünlerin, AB kozmetik yönetmeliklerine uygun olmadığı gerekçesiyle toplatılmasına karar verildi.

oplatılacak ürünler listesinde, Eyüp Sabri Tuncer'in ünlü kolonyaları ve kozmetik ürünleri de yer alıyor. İşte karara konu olan bazı ürünler:

-Bodrum Mandalinası (1L, 400ml, 200ml, 150ml)

-Klasik Limon (1L, 400ml, 200ml, 150ml)

-Tütün (1L, 400ml, 200ml, 150ml)

Gardenya (1L, 400ml, 200ml, 150ml)

-Love Kisses (50ml, 250ml

-Empress (50ml)

-Wild Beauty (50ml, 250ml)

CNBC-e'ye konuşan Hasan Engin Tuncer, AB'de bu konularla ilgili sorumlu bir şirket ile çalıştıklarını açıklayarak şöyle devam etti: "O şirkete ne bir ihtar gelmiş ne de imha talebinde bulunulmuş. Almanya'daki distribütörümüze de böyle bir bilgi gelmemiş. Dolayısıyla kimseyle irtibat sağlanmadan doğrudan bir toplatma kararı yayınına çıkılmış. Kimseyle irtibat sağlanmadan doğrudan bir toplatma kararı yayınına çıkılmış."

Toplatma kararının Mart 2022 öncesi üretilen ürünlere ilişkin olduğunu yineleyen Tuncer, karara tabi ürünlerin logolarından bu ürünlerin Mart 2022 değil 2021 öncesi üretildiğini anladıklarını ifade etti. Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Tuncer, söz konusu ürünlerin vitrine çıkarılmadığını ve son kullanma tarihinin geçtiğini belirtirken şöyle devam etti:

"Ürünler distribütör firmanın deposunun bir köşesinde unutulmuş. Normalde önce bu konuyla ilgili ditsribütör firmaya veya bizimle ilişkili olan sorumlu firmaya bir uyarı verip imha ettirmeleri gerekirdi. Fakat bunu yapmadan kararı doğrudan yayına çıkmışlar. Hiçbir problem de yaşamıyoruz. Zaten kullanılan maddeyle ilgili çalışma da sadece Avrupa Birliği'nde yansıma bulan bir çalışma. Bu madde ABD'de yasak değil, Rusya'da, Çin'de, Hong Kong'ta veya Singapur'da da yasak değil. Kaldı ki bu madde bizde artık kullanılan bir madde de değil" dedi.

EYÜP SABRİ TUNCER AVRUPA'DA NEDEN YASAKLANDI?

Eyüp Sabri Tuncer'in Mart 2022 öncesindeki bazı ürünleriyle ilgili alınan toplatma kararında gerekçe gösterilen madde 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehit (BMHCA).

BMHCA'nın üreme sistemine zarar verebileceği, doğmamış çocuğun sağlığına zarar verebileceği ve cilt hassasiyetine neden olabileceği belirtiliyor.