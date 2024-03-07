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Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Türkiye'ye geri dönecekler mi, yargılanacaklar mı?

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Son zamanlarda gündemi meşgul eden Eylem Tok ve oğlunun tutuklanıp tutuklanmadığı ve Türkiye'ye geri dönüp dönmeyecekleri konusu merak konusu oldu. İstanbul'da trafik kazasında bir kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan 17 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, Türkiye'ye dönmek için şart koştu.

İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV aracını kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. isimli sürücü, yazar olan annesi Eylem Tok'la birlikte Mısır'a kaçtı. Türkiye gündemine oturan olayla ilgili açıklama yapan anne, "Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum" dedi. Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Türkiye'ye geri dönecekler mi? Detaylar haberimizde...

EYLEM TOK AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Anne Eylem Tok, oğlunun pırıl pırıl bir çocuk olduğunu belirterek "Bu bir kaza, kaçırmak falan yok. 17 yaşındaki pırıl pırıl bir çocuk var, ben bir anneyim. Bugün olsa yine yaparım, yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Onu ben korumak zorundayım. Gittiğimde çocuklar vardı, çocukları aldım. Oldukları siteye götürdüm. Herhangi bir şekilde kaçacağım bir şey yok. Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var, aileler yanıyor büyük bir ateş var. Biraz hafiflesin yani kana kan olmasın" dedi.

EYLEM TOK VE OĞLU TÜRKİYE'YE DÖNDÜKLERİNDE YARGILANACAKLAR MI?

Eylem Tok, "Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz Türkiye'ye oğlunuzla beraber?" sorusuna ise "Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki 'kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak" yanıtını verdi.

Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Türkiye'ye geri dönecekler mi, yargılanacaklar mı?

Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Türkiye'ye geri dönecekler mi, yargılanacaklar mı?

Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Türkiye'ye geri dönecekler mi, yargılanacaklar mı?

Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Türkiye'ye geri dönecekler mi, yargılanacaklar mı?

Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Türkiye'ye geri dönecekler mi, yargılanacaklar mı?

Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Türkiye'ye geri dönecekler mi, yargılanacaklar mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Eyüpsultan Hukuk 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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