Fenerbahçe bu akşam, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u ağırlayacak. Müsabaka, Şampiyonlar Ligi yayın haklarına sahip olan dijital platform EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Avrupa kupalarının yayıncısı konumundaki EXXEN, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi heyecanını sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Öte yandan, birçok futbolsever "EXXEN deneme üyeliğiyle maç izlemek mümkün mü?" ya da "1 TL'lik deneme paketi hangi içerikleri kapsıyor?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Ancak bu imkanlar, EXXEN'in sunduğu paket türlerine ve yayın politikalarına göre değişiklik gösterebiliyor. EXXEN ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. EXXEN deneme üyeliği ile maç izlenir mi? EXXEN deneme ücreti ile Fenerbahçe - Feyenoord maçı izlenebilir mi?

EXXEN DENEME ÜYELİĞİ İLE MAÇ İZLENİR Mİ?

EXXEN'in 1 TL karşılığında sunduğu 7 günlük deneme üyeliği, yalnızca platformdaki dizi, film ve eğlence programlarına erişim sağlıyor. Ancak bu deneme paketi, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi gibi spor içeriklerini kapsamıyor. Spor karşılaşmalarını izleyebilmek için kullanıcıların ayrıca ExxenSpor aboneliği satın almaları gerekiyor. EXXEN'in resmi bilgilendirmelerine göre, spor içerikleri deneme üyeliği kapsamında sunulmuyor.

EXXEN DENEME ÜYELİĞİ İLE FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI İZLENEBİLİR Mİ?

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması, EXXEN'in yalnızca spor paketi abonelerine sunulacak. Platformun 1 TL'ye sunduğu deneme üyeliği, spor yayınlarını kapsamadığı için bu üyelikle maçı izlemek mümkün değil. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverlerin, ExxenSpor aboneliğini ayrıca satın almaları gerekiyor.

EXXEN 1 TL DENEME ÜCRETİ İLE HANGİ MAÇLAR İZLENİR?

EXXEN'in 1 TL karşılığında sunduğu 7 günlük deneme üyeliği, kullanıcıların dizi, film, belgesel ve çocuk programları gibi eğlence içeriklerine erişmesini sağlıyor. Deneme süresi boyunca spor içerikleri hariç olmak üzere, platformun geniş içerik yelpazesi keşfedilebiliyor. Üyelik başlatmak isteyen kullanıcılar, EXXEN'in resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden "Deneme Üyeliği" seçeneğini seçerek, gerekli kişisel bilgileri ve e-posta adresini girip gelen doğrulama koduyla erişim sağlayabiliyor.