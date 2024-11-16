EXXEN canlı maç izle! Karadağ-İzlanda canlı izleme linki!Karadağ-İzlanda maçı canlı yayın bilgileri…

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KARADAĞ-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Karadağ- İzlanda maçı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak.
KARADAĞ-İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karadağ ile İzlanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.
KARADAĞ-İZLANDA MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen Reklamlı Aylık Paket Fiyatı: 160,90 TL / ay
Exxen Reklamsız Aylık Paket Fiyatı: 223,90 TL / ay