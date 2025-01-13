Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir? Yeni evlenenlere verilecek kredi ne kadar, kaç TL?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni evlenecek çiftler için sunulan evlilik kredisi hakkındaki detaylar merak ediliyor. Evlilik kredisi başvuru şartları neler, ne kadar kredi alınabilir ve kredi miktarı kaç TL olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda, yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi müjdesini duyurdu. "Evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir?" sorusu bu açıklamanın ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir? Yeni evlenenlere verilecek kredi ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizde...

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek,
  • Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak),
  • Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
  • Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,
  • Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
  • Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
  • Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
  • Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,
  • Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.

Evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir? Yeni evlenenlere verilecek kredi ne kadar, kaç TL?

FAİZSİZ EVLİLİK DESTEĞİ NE KADAR?

Yeni evlenecek gençlere vereceğiz faizsiz kredi desteğimizi 81 ilimizin tamamında devreye alındığını belirten Erdoğan, "14 –28 mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz aile ve gençlik fonunu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz" dedi.

İlgili Haberler
Aile Yılı müjdeleri nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan neler açıkladı?Aile Yılı müjdeleri nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan neler açıkladı?
Evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir? Yeni evlenenlere verilecek kredi ne kadar, kaç TL?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Icardi'nin yeni sevgilisi aşka geldi
img

AK Parti'den 2 bomba transfer! Rozetlerini bizzat Erdoğan takacak
img

Kahramanmaraş depreminde yıkılan otelin sahibine ceza yağdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! 25. saniyede gol geldi

Fenerbahçe'ye şok! 25. saniyede golü yediler
Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor

Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Pazartesi? Kızıl Goncalar neden yok? Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yok mu, yen bölüm ne zaman? Bihter filmi hangi kanalda? Bihter izle NOW TV 13 Ocak Pazartesi! Konyaspor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Amrabat neden yok (Konyaspor-Fenerbahçe)? Survivor canlı izle! 13 Ocak Pazartesi TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (KONYASPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Ayşe Barım kimin, kimlerin menajeri? Konyaspor Fenerbahçe hangi kanalda? Konyaspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.