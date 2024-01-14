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Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı nereden izlenir?

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Everton - Aston Villa maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı ne zaman?

14 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Denizli spor - Kocaeli spor spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Everton - Aston Villa CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı nereden izlenir?

EVERTON - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

14 Ocak 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan Everton ile Aston Villa arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Türkiye'de Bein Sports 3, Idman TV ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 3'ü Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak takip etmek mümkün. Aynı şekilde Idman TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayın yapacak. beIN Sports Tod TV ise belirli numaralı kanallar aracılığıyla Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilecek. Maçın başlama saati 17:00, oynanacağı mekan ise Liverpool'daki Goodison Park Stadyumu olacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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