Ev kadınlarına emeklilik, taşerona kadro, evlenenlere faizsiz kredi! Torba yasada düğmeye basıldı

Yeni yasama dönemine başlayan TBMM'de gözler torba yasaya çevrildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli yasal düzenlemeler gündeme geldi. Meclis'in açılmasıyla evlenenlere faizsiz kredi, ev kadınlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konularla ilgili çalışmaların hız kazanması bekleniyor. Emekliliği kolaylaştıracak ve ekonomik destek sağlayacak adımlar atılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama dönemine başladı ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler için düğmeye basıldı. Aileleri, gençleri, ev hanımlarını, yeni evlenecek çiftleri ve kamuda çalışan taşeron işçileri ilgilendiren düzenlemelerin hayata geçmesi bekleniyor. AK Parti'nin seçim beyannamesinde de yer alan maddelerin torba yasada yer alıp almayacağı merak konusu.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

TBMM 1 Ekim günü kapılarını açtı. Gelirleri artıracak, emekliliği kolaylaştıracak, yeni destekler için harekete geçilmesi bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.

MECLİS'İN YENİ YOL HARİTASI

Meclis'in önünde yeni anayasadan, ekonomiye kadar birçok başlıkta konu bulunması bekleniyor. Çalışma hayatını etkileyecek başlıklar dikkat çekiyor. Emekliliği kolaylaştıracak ve ekonomik destek sağlayacak konuların gündeme geleceği tahmin ediliyor.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULACAK

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasının Meclis'te yakın zamanda gündeme gelmesi bekleniyor. Gelirleri petrol ve doğalgaz ile maden varlıklarımızdan gelecek olan fon ile finanse edilecek bankadan, evlilik kredisi ve ev kadınlarına emeklilik gibi desteklerin kaynağı sağlanacak.

EVLENENLERE FAİZSİZ KREDİ GELİYOR

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmı ailelere ve gençlere yönelik destek olacak. Düzenlemenin hayata geçmesiyle, evlenecek gençlere 150 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek. 24 ayı geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi ilk olarak deprem bölgesinde verilecek. Evlenenler ilk 2 yıl boyunca geri ödeme yapmayacak.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK YOLU AÇILACAK

Meclis'in yeni dönemde gündeme alması beklenen çalışmalardan birisi de ev kadınlarına emeklilik olacak. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'inin karşılanacağı sisteme ilişkin düzenleme yapılması bekleniyor. Bu destek Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla ile finanse edilecek.

ANNELERE YIPRANMA PAYI

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve Meclis'e getirilmesi beklenen düzenlemeyle emeklilik yaşının anneler için esnetilmesi gündemde. Ağır işlerde uygulanan erken emeklilik modeline benzer bir düzenlemenin hayata geçecek, böylelikle anneler çocuk sayısına göre prim ve gün indiriminden faydalanabilecek.

KADROYA GEÇEMEYEN TAŞERONLARA KOLAYLIK

Geçtiğimiz dönemde yapılan düzenlemeyle yaklaşık 1 milyon taşeron işçi kadroya geçmişti. Ancak bazı teknik nedenlerle kadroya geçemeyen yaklaşık 100 bin taşeron işçinin de bu dönemde kadroya geçecek. KİT'lerdeki taşeronlar ve şoför kadrosundakiler için çalışma yapıldı.

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