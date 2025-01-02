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Ev ilanlarında elektronik ilan doğrulama sistemi başladı

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Ev ilanlarına ilişkin yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu düzenlemeye uymayanların en az 100 bin lira ceza ödemesi gerekecek. Bu yeni dönemin, emlak sektörünün daha düzenli ve şeffaf olmasını sağlaması bekleniyor.

1 Ocak itibarıyla, kiralık taşınmazlarla ilgili yeni bir uygulama başlatıldı. Bu uygulama, ilan veren kişilerin yetki doğrulaması yapmasını zorunlu kılıyor. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sayesinde, ilan verenlerin kimlik bilgileri doğrulanacak ve ilanların gerçeği yansıttığı teyit edilecek. Uzmanlar bu yeni düzenlemenin sektördeki dolandırıcılıkları önleyeceğini ve tüketicilerin mağduriyetlerini azaltacağını belirtiyor.

YETKİ DOĞRULAMASI SÜRECİ VE CEZALAR

Kiralık taşınmaz ilanları için yetki doğrulaması uygulaması, 1 Ocak itibarıyla başlamış oldu. Bu uygulama, emlak işletmelerinin yalnızca gayrimenkul sahibinden alacakları yetkiyle ilan verme imkanı tanıyacak. Yetki belgesine sahip olmayan bir emlak işletmesi, izinsiz ilan giremeyecek. Aksi durumda ise 100 bin TL'den başlayan para cezaları uygulanacak. İlan veren kişi, gayrimenkulünü kendi adına veya birinci, ikinci derece akrabası adına girerken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden yapılan kontrollerle doğrulama yapılacak.

SAHTE İLANLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni sistem, sahte ilanların engellenmesi, piyasa düzeninin sağlanması ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla tasarlandı. 2023 yılında uygulamanın ilk fazı başlamış ve kimlik doğrulama sistemi devreye girmişti. 1 Ocak 2025 itibarıyla ise, tüm ilanlar için yetki doğrulaması yapılacak. Bu adım, sahte ilanların yanı sıra, kısa dönem kiralamalar ve dolandırıcılık olaylarının da önüne geçilmesine yardımcı olacak. Gayrimenkul uzmanları, yeni uygulamanın sosyal medya platformlarını da kapsadığını belirtiyor, çünkü bu alanlarda da ciddi ilan kirliliği yaşanıyor.

DÜZENLEME ESKİ İLANLARI KAPSIYOR MU?

Bu düzenleme, yalnızca 1 Ocak itibarıyla girilen ilanlar için geçerli olacak. Mevcut eski ilanlar ise bu uygulamanın kapsamına girmeyecek. Ayrıca, uygulamanın satılık taşınmazlar için ne zaman başlayacağı ise ilerleyen dönemde netlik kazanacak. Şu an için sadece kiralık taşınmazlarda aktif olan sistem, önümüzdeki dönemlerde satılık ilanlar için de geçerli olacağı umuluyor.

Ev ilanlarında elektronik ilan doğrulama sistemi başladı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Emlak
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