Ev almayı düşünenlere altın değerinde 6 kritik uyarı

Ev almayı düşünenlere altın değerinde 6 kritik uyarı
Gayrimenkul alımı her zamankinden daha dikkat gerektiren bir süreç haline geldi. Uzmanlar doğru bir konut alımı için yalnızca fiyatın değil, bütçe planlamasından hukuki incelemelere, yapı güvenliğinden profesyonel danışmanlığa kadar birçok unsurun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte gayrimenkul alırken dikkat edilmesi gereken 6 püf noktası.

  • Gayrimenkul alımında fiyat, konut kredisi taksitleri, tapu harcı, ekspertiz ücreti, sigorta, tadilat ve bakım gibi ek giderleri de içerir.
  • Bir evin değerini lokasyon, ulaşım ağlarına yakınlık, sağlık ve eğitim kurumlarına erişim, bölgenin sosyal olanakları ve geleceğe yönelik gelişim potansiyeli belirler.
  • Tapu kaydı, imar durumu, ipotek ve haciz gibi şerhlerin incelenmesi, yapı kalitesi, deprem güvenliği ve ekspertiz raporu değerlendirilmelidir.

Artan konut fiyatları, değişen ekonomiye bağlı olarak yükselen yatırım talepleri ve büyük şehirlerde hızla dönüşen yaşam alanları, gayrimenkul alımını her zamankinden daha dikkat gerektiren bir süreç haline getirdi. Uzmanlar, doğru bir konut yatırımı için yalnızca fiyatın değil; bütçe planlamasından hukuki incelemelere, yapı güvenliğinden profesyonel danışmanlığa kadar birçok unsurun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

BÜTÇE PLANLAMASI İLK VE EN ÖNEMLİ ADIM

Gayrimenkul alımında fiyat yalnızca taşınmazın satış bedeliyle sınırlı kalmıyor. Uzmanlar, konut kredisi taksitleri, tapu harcı, ekspertiz ücreti, sigorta, tadilat ve bakım gibi ek giderlerin hesaba katılması gerektiğini belirtiyor. Aylık gelir-gider dengesini bozmayan bir finansal planlama yapılması, sonradan oluşabilecek mali risklerin önüne geçiyor.

KONUM VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER DEĞERİ BELİRLİYOR

Bir evin değerini etkileyen en önemli unsurlardan biri lokasyon. Ulaşım ağlarına yakınlık, sağlık ve eğitim kurumlarına erişim, bölgenin sosyal olanakları ve geleceğe yönelik gelişim potansiyeli hem yaşam kalitesini hem de gayrimenkulün değer artışını doğrudan etkiliyor. Yatırım amaçlı alımlarda bölgenin kentsel dönüşüm ve altyapı projeleri ayrıca önem taşıyor.

HUKUKİ DURUMUN DETAYLI İNCELENMESİ ZORUNLU

Tapu kaydı, imar durumu, ipotek ve haciz gibi şerhler, satın alma sürecinde en kritik denetim kalemleri arasında bulunuyor. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı olmayan taşınmazlarda ileride kullanım ve devir sorunları yaşanabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, alım öncesi tüm hukuki belgelerin titizlikle incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

YAPI KALİTESİ VE DEPREM GÜVENLİĞİ ÖNCELİK OLMALI

Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığı hatırlatılarak, binanın yapı kalitesi, kullanılan malzemeler, zemin etüdü ve deprem yönetmeliğine uygunluğun mutlaka değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Ekspertiz raporu, yalıtım durumu, tesisatların işlevselliği ve olası tadilat ihtiyaçları, alıcıların uzun vadeli maliyetlerini belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.

KULLANIM AMACINA UYGUN SEÇİM DEĞERİ ETKİLİYOR

Konutun yaşam amaçlı mı yoksa yatırım odaklı mı alınacağı, yapılacak seçimleri doğrudan belirliyor. Yatırım amaçlı alımlarda değer artışı potansiyeli ön plana çıkarken, oturum için alınan konutlarda sosyal çevre, ulaşım kolaylığı ve yaşam ihtiyaçlarını karşılayan donatılar önem kazanıyor. Uzmanlar, hedefin net belirlenmesinin satın alma sürecini kolaylaştırdığını ifade ediyor.

PROFESYONEL DESTEK, SÜRECİ GÜVENLİ KILIYOR

Gayrimenkul danışmanı, bağımsız ekspertiz firması ve hukukçudan alınan profesyonel destek, alım sürecindeki riskleri önemli ölçüde azaltıyor. Sözleşme maddeleri, tapu devri, ödeme planları ve ek masrafların uzman eşliğinde değerlendirilmesi, hatalı ya da aceleci kararların önüne geçiyor. Ödemelerin banka üzerinden, kayıt altına alınarak yapılması tavsiye ediliyor.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Emlak
Haberler.com
500

