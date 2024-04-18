Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 18 Nisan Euro kaç lira?

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar 32,5064'ten satılıyor.

EURO KAÇ TL?

Euro 34,8175'ten işlem görüyor.

PARA PİYASALARININ GÜNDEMİ

Cuma günü İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğuna dair haber akışı, emtia piyasalarında oynaklığı artırırken altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 356 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, hafta sonu Orta Doğu'da artan gerilimin etkileriyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade ederek söz konusu gelişmelerin ve yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.