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Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 3 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 3 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
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Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken Euro kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 3 Ocak 2025 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Vatandaşlar, döviz kurlarındaki anlık değişimleri yakından takip ederken, kurlarda bugünkü hareketlilik de dikkat çekiyor. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 3 Ocak 2025 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 3 Ocak 2025 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 3 Ocak 2025 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Bugün 3 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 36,3896 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,3962 TL olmuştur.

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 3 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

STERLİN NE KADAR?

Bugün 3 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 43,6600 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 43,8788 TL olmuştur.

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 3 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 35,3699 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,3742 TL oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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