Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 19 Nisan Euro kaç lira? Güncel döviz kuru!

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DOLAR NE KADAR?

Dolar 32,5973'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro 34,8305'ten satılıyor.

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın nisan ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi'nde dolar ve enflasyon tahmini duyuruldu. Açıklanan verilerde 12 ay sonrası enflasyon ve dolar beklentilerinde önceki ankete göre rakamlarda düşüş görüldü.

Dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 40,53 TL iken, bu anket döneminde 40,01 TL oldu. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 42,47 TL olarak gerçekleşti.