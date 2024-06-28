Alman basını, EURO 2024'te sona eren grup maçlarının ardından ülkelerin taraftar sayılarını paylaştı. Türkiye, taraftar sayısı ile turnuvanın ev sahibi Almanya'yı bile geride bırakmayı başardı. EURO 2024 Türkiye taraftar sayısı kaç, Türkiye maçlarını kaç kişi izledi?

EURO 2024 TÜRKİYE TARAFTAR SAYISI KAÇ?

Alman basını, EURO 2024'te sona eren grup maçlarının ardından ülkelerin taraftar sayılarını paylaştı. Türkiye, 130 bin taraftar ile turnuvanın ev sahibi Almanya'yı bile geride bırakmayı başardı. Almanların grup aşamasındaki taraf sayısı ise 125 bin. Turnuvanın favorileri arasında yer alan İspanya'nın ise 34 bin seyirciyle son sırada yer alması dikkat çekti.

İşte ülkelerin EURO 2024'teki taraftar sayıları:

1. TÜRKİYE: 130 bin

2. Almanya: 125 bin

3. Hırvatistan: 103 bin

4. Arnavutluk: 95 bin

5. Romanya: 92 bin

6. İskoçya: 82 bin

7. Hollanda: 80 bin

8. Sırbistan: 73 bin

9. Polonya: 70 bin

10. İngiltere 60 bin

11. Avusturya: 60 bin

12. Danimarka: 60 bin

13. Gürcistan: 60 bin

14. Ukrayna: 53 bin

15. Belçika: 50 bin

16. Macaristan: 44 bin

17. Slovenya: 44 bin

18. Fransa: 41 bin

19. İsviçre: 39 bin

20. Çekya: 38 bin

21. Portekiz: 37 bin

22. İtalya: 36 bin

23. Slovakya: 35 bin

24. İspanya: 34 bin