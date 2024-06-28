EURO 2024 Türkiye taraftar sayısı kaç, Türkiye maçlarını kaç kişi izledi?
EURO 2024'te sona eren grup maçlarının ardından ülkelerin taraftar sayıları açıklandı. Türkiye, ev sahibi Almanya'yı da geri de bırakarak bu alanda zirveye oturdu. Peki, EURO 2024 Türkiye taraftar sayısı kaç, Türkiye maçlarını kaç kişi izledi?
Alman basını, EURO 2024'te sona eren grup maçlarının ardından ülkelerin taraftar sayılarını paylaştı. Türkiye, taraftar sayısı ile turnuvanın ev sahibi Almanya'yı bile geride bırakmayı başardı. EURO 2024 Türkiye taraftar sayısı kaç, Türkiye maçlarını kaç kişi izledi?
EURO 2024 TÜRKİYE TARAFTAR SAYISI KAÇ?
Alman basını, EURO 2024'te sona eren grup maçlarının ardından ülkelerin taraftar sayılarını paylaştı. Türkiye, 130 bin taraftar ile turnuvanın ev sahibi Almanya'yı bile geride bırakmayı başardı. Almanların grup aşamasındaki taraf sayısı ise 125 bin. Turnuvanın favorileri arasında yer alan İspanya'nın ise 34 bin seyirciyle son sırada yer alması dikkat çekti.
İşte ülkelerin EURO 2024'teki taraftar sayıları:
1. TÜRKİYE: 130 bin
2. Almanya: 125 bin
3. Hırvatistan: 103 bin
4. Arnavutluk: 95 bin
5. Romanya: 92 bin
6. İskoçya: 82 bin
7. Hollanda: 80 bin
8. Sırbistan: 73 bin
9. Polonya: 70 bin
10. İngiltere 60 bin
11. Avusturya: 60 bin
12. Danimarka: 60 bin
13. Gürcistan: 60 bin
14. Ukrayna: 53 bin
15. Belçika: 50 bin
16. Macaristan: 44 bin
17. Slovenya: 44 bin
18. Fransa: 41 bin
19. İsviçre: 39 bin
20. Çekya: 38 bin
21. Portekiz: 37 bin
22. İtalya: 36 bin
23. Slovakya: 35 bin
24. İspanya: 34 bin