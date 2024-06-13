EURO 2024 ne zaman başlıyor? EURO 2024 maçları nerede oynanacak? #9917

Futbolseverlerin hasretle beklediği Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Yarın başlayacak turnuva, 31 gün sürecek. 24 milli takımın mücadele edeceği şampiyona, 14 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek. EURO 2024 ne zaman başlıyor? EURO 2024 maçları nerede oynanacak?

EURO 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarın başlayacak.

EURO 2024 MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

EURO 2024'ün açılış maçı yarın Münih'te oynanacak.

EURO 2024 AÇILIŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Turnuvanın ev sahibi Almanya, A Grubu müsabakasında (TSİ) 22.00'de İskoçya'yı ağırlayacak. Münih Futbol Arena'da (Allianz Arena) yapılacak müsabakayı 66 bin futbolsever tribünde, milyonlarcası ise televizyon başında takip edecek. Şampiyonadaki tüm maçlar, Türkiye'de TRT'de yayımlanacak.