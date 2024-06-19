EURO 2024 E Grubu Puan Durumu! E Grubu'nda 1. ve 2. kim? EURO 2024 E Grubu'nda 3. ve 4. kim olacak?
EURO 2024 E Grubu'nda yer alan Romanya, Slovakya, Belçika ve Ukrayna gruptan çıkıp son 16'ya kalabilmek için mücadele ediyor. Peki, EURO 2024 E Grubu birincisi yani lider kim ve kaç puanda? EURO 2024'ü yakında takip eden futbolseverler EURO 2024 E Grubu 2. 3. ve 4. kim merak ediyor. İşte, EURO 2024 E Grubu puan durumu son durum!
EURO 2024 E Grubu puan durumu! EURO 2024 E Grubu'nda yer alan Romanya, Slovakya, Belçika ve Ukrayna gruptan çıkıp son 16'ya kalabilmek için mücadele ediyor. Peki, EURO 2024 E Grubu birincisi yani lider kim ve kaç puanda? EURO 2024'ü yakında takip eden futbolseverler EURO 2024 E Grubu 2. 3. ve 4. kim merak ediyor. İşte, EURO 2024 E Grubu puan durumu son durum haberimizde...
EURO 2024 E GRUBU PUAN DURUMU
- Romanya - 3 Puan
- Slovakya - 3 Puan
- Belçika - 0 Puan
- Ukrayna - 0 Puan
EURO 2024 E GRUBU MAÇ TAKVİMİ
21 Haziran Cuma:
16.00 Slovakya-Ukrayna (Düsseldorf Arena)
22 Haziran Cumartesi:
22.00 Belçika-Romanya (Köln Stadı)
26 Haziran Çarşamba:
19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena)
19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart Arena)