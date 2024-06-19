EURO 2024 E Grubu Puan Durumu! E Grubu'nda 1. ve 2. kim? EURO 2024 E Grubu'nda 3. ve 4. kim olacak?

EURO 2024 E Grubu puan durumu! EURO 2024 E Grubu'nda yer alan Romanya, Slovakya, Belçika ve Ukrayna gruptan çıkıp son 16'ya kalabilmek için mücadele ediyor. Peki, EURO 2024 E Grubu birincisi yani lider kim ve kaç puanda? EURO 2024'ü yakında takip eden futbolseverler EURO 2024 E Grubu 2. 3. ve 4. kim merak ediyor. İşte, EURO 2024 E Grubu puan durumu son durum haberimizde...

EURO 2024 E GRUBU PUAN DURUMU

Romanya - 3 Puan Slovakya - 3 Puan Belçika - 0 Puan Ukrayna - 0 Puan

EURO 2024 E GRUBU MAÇ TAKVİMİ

21 Haziran Cuma:

16.00 Slovakya-Ukrayna (Düsseldorf Arena)

22 Haziran Cumartesi:

22.00 Belçika-Romanya (Köln Stadı)

26 Haziran Çarşamba:

19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena)

19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart Arena)