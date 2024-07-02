Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu heyecanı bugün sona eriyor. EURO 2024'te çeyrek final maçları beklenmeye başladı. Futbolseverler ise son çeyrek finale yükselen takımları merak ediyor. EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri!

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ!

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda en dikkat çeken sonuç İsviçre - İtalya mücadelesinden çıktı. İsviçre rakibini 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu.

Turnuvanın ev sahibi Almanya ise Danimarka karşısında hata yapmadı ve 2-0'la adını çeyrek finale yazdırdı.

Slovakya karşısında uzatmalarda gülen İngiltere ve Gürcistan'ı rahat geçen İspanya çeyrek finalde mücadele edecek.

Fransa - Belçika eşleşmesinde gülen taraf Fransa olurken A Milli Takım'ın gruplardaki rakibi Portekiz'de çeyrek finale yükseldi.

5 Temmuz 19:00 İspanya - Almanya

5 Temmuz 22:00 Portekiz - Fransa

6 Temmuz 19:00 İngiltere - İsviçre

6 Temmuz 19:00 Hollanda - X