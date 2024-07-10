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EURO 2024 3.'lük maçı oynanıyor mu?

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Turnuvada çıktığı 5 maçta 3 gol atabilen Fransa'nın 1 golü penaltıdan, 2 golü ise rakipleri tarafından kendi kalesine gönderildi. Peki, EURO 2024 3.'lük maçı oynanıyor mu?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün favorileri arasında gösterilen Fransa, yarı finale çıkan 4 takımdan biri oldu. EURO 2024 3.'lük maçı oynanıyor mu?

EURO 2024 3.'LÜK MAÇI OYNANIYOR MU?

Fransa Milli Takımı, EURO 2024'te yaptığı 5 karşılaşmada sadece 3 gol buldu.

Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele eden Fransa, 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak grup ikincisi oldu.

İlk maçta Avusturya'yı 1-0 yenen Fransa'nın golünü Avusturyalı futbolcu Maximilian Wöber kendi kalesine attı. Fransa'nın Hollanda ile yaptığı ikinci grup müsabakası golsüz beraberlikle tamamlandı. Gruptaki üçüncü maçına Polonya karşısında çıkan Fransa, 1-1 biten maçta tek golü Mbappe'nin ayağından penaltıdan buldu.

Son 16 turunda Belçika ile karşılaşan Fransa Milli Takımı'nın 1-0 kazandığı mücadeledeki golünü bu kez Jan Vertonghen kendi kalesine gönderdi.

Çeyrek finalde ise Portekiz ile eşleşen "Horozlar", normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren müsabakayı seri penaltılar sonunda 5-3 kazanarak yarı finalist oldu.

EURO 2024'te 3.'lük maçı oynanmıyor. Yarı finalden sonra final maçı ile turnuva sona eriyor.

Osman Demir
Osman Demir
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