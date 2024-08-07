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Esra Yıldız Kahraman yarı final boks maçı saat kaçta, ne zaman? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Esra Yıldız Kahraman maçı hangi kanalda?

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Esra Yıldız Kahraman yarı final boks maçı saat kaçta, ne zaman? Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'ın bugün maçı var mı ve kiminle yarışacağı merak ediliyor. Esra Yıldız Kahraman Kadınlar 57 Kg Yarı Final karşılaşması bugün gerçekleşecek. Olimpiyat Oyunları'nı takip edenler, "Esra Yıldız Kahraman yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularını sormaya başladı. Peki, Esra Yıldız Kahraman maçı hangi kanalda?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale adını yazdıran Kahraman, şampiyon olarak yurda dönmeyi hedefliyor. 7 Ağustos Esra Yıldız Kahraman yarı final boks maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Esra Yıldız Kahraman yarı final boks maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

ESRA YILDIZ KAHRAMAN YARI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kilo kategorisinde Brezilyalı rakibi Jucielen Romeu'yu mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Esra Yıldız Kahraman, yarı final mücadelesini 07 Ağustos Çarşamba günü saat 22:30'da oynayacak.

Esra Yıldız Kahraman yarı final boks maçı saat kaçta, ne zaman? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Esra Yıldız Kahraman maçı hangi kanalda?

ESRA YILDIZ KAHRAMAN YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Boks - Esra Yıldız Kahraman - Paris 2024 Olimpiyatları programı/etkinliği, TRT Spor Yıldız, TRT Spor Web TV, Eurosport 7 kanal/kanalından canlı yayınlanacak.

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