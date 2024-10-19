Eskişehirspor Osmanlıspor Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL LİGİ TFF Amatör Lig Eskişehirspor Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç

TFF Amatör Lig 1. Grup'ta haftanın en önemli maçlarından Eskişehirspor Osmanlıspor Spor maçı öncesi Eskişehirspor Osmanlıspor Spor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Eskişehirspor Osmanlıspor Spor maçına saatler kaldı. Peki, Eskişehirspor Osmanlıspor Spor maçı hangi kanalda? Eskişehirspor Osmanlıspor Spor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Eskişehirspor Osmanlıspor Spor CANLI İZLE!

ESKİŞEHİRSPOR OSMANLISPORSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Eskişehirspor Osmanlıspor Spor maçı, 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Eskişehirspor Osmanlıspor Spor maçı, saat 19:00'da başlayacak.

ESKİŞEHİRSPOR OSMANLISPOR SPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Eskişehirspor Osmanlıspor Spor maçı henüz başlamadı.

ESKİŞEHİRSPOR OSMANLISPORSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eskişehirspor Osmanlıspor Spor maçı, Eskişehirspor sahasında oynanacak.

ESKİŞEHİRSPOR OSMANLISPOR SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?





Eskişehirspor Osmanlıspor Spor maçı yayıncısı bulunmuyor.

ESKİŞEHİRSPOR OSMANLISPOR SPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

HÜSEYİN AHMET OCAKLI(Hakem)

NURİ MİSKİ(1. Yardımcı Hakem)

EMİRHAN TERCAN(2. Yardımcı Hakem)

MEHMETCAN GÜLER(Dördüncü Hakem)

BALLİGİ NEDİR?

Bölgesel Amatör Lig (kısaca BAL), Türkiye'nin 5. seviyedeki futbol ligi konumundadır. İlk olarak 1990-1994 yıllarında Deplasmanlı Amatör Lig adıyla oynanan bu lig, 2010 yılında yeniden kurulmuştur.

2024-2025 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e toplam 12 takım yükselecektir.

Müsabakalar sonunda; Gruplarını birinci olarak tamamlayan 10 takım, grup ikincileri ve üçüncüleri arasında oynanacak olan play-off müsabakalarından 1 takım, İstanbul takımlarının bulunduğu 10. grupta 4 takım arasında oynanacak olan grup içi play-off müsabakaları sonunda birinci olacak 1 takım, olmak üzere toplam 12 takım 3. Lig'e çıkmaya hak kazanır.

9 grupta son iki sırayı alan takımlar ile, İstanbul ili takımlarının bulunduğu 10. grupta son dört sırayı alan takımlar, BAL' dan bulunduğu ilin en üst yerel ligine düşer.

BAL baraj müsabakaları BAL takımı ile yerel lig takımı arasında oynanır. Baraj müsabakalarına katılan BAL takımları BAL statüsüne, yerel lig takımları ise 2024-2025 sezonunda yayınlanan Amatör Liglerde Uygulanacak Esaslar Kitapçığında yer alan yaş uygunluklarına uymakla mükelleftir. BAL Baraj müsabakaları tek maç eleme usulü ile oynanır. BAL baraj müsabakaları zorunlu durumlar hariç müsabakalarının tamamlanması sonrası 15gün içinde oynatılır.

BAL müsabakalarında yaşı büyük futbolcu uygulaması kaldırılmıştır. Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında 2009 ve daha küçük doğumlu futbolcular oynayamazlar.

2024-2025 sezonunda BAL'da yabancı uyruklu futbolcu oynatılamaz.