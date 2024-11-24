Erzurumspor ile Karagümrük arasında oynanan karşılaşma, futbolseverlerin heyecanla takip ettiği maçlardan biri oldu. Karşılaşmanın sonunda hangi takımın üstünlük sağladığı ve mücadelede öne çıkan anlar merak konusuydu. İki takımın da yüksek mücadele gücüyle oynadığı maç, futbol severlere unutulmaz anlar yaşattı. Peki, Erzurumspor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Erzurumspor Karagümrük maçını kim kazandı? GENİŞ MAÇ ÖZETİ

ERZURUMSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç henüz bitmedi.

ERZURUMSPOR KARAMGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Erzurumspor - Karagümrük maçı 24 Kasım Pazar günü saat 13.30'da oynandı. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlandı.