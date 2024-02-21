Erzincan İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı. Bakanlar bölgedeki son durumla ilgili bilgi verdi. ERZİNCAN MADEN FACİASINDA SON GELİŞME! | Arama çalışmaları durduruldu mu? Detaylar haberimizde...

ERZİNCAN MADEN FACİASINDA ARAMA ÇALIŞMALARI DURDURULDU MU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "3 bine yakın personel ve 800'ün üzerinde araç sahada. Kaymaya vesile olan yerdeki stabilite hiçbir şekilde durmadı. Öncelikle arama işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğini önceliyoruz, onun için arama çalışmalarına ara veriyoruz. "Aşağıda güvenle çalışabilirsiniz" denene kadar AFAD çalışmalarına devam edecek." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Erzincan İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı. Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D'nin de içinde olduğu 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.