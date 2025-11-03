Haberler

Ertan Torunoğulları kimdir? Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Ertan Torunoğulları kimdir? Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe yönetiminde önemli bir rol üstlenen ve hem iş hem de spor dünyasında adından söz ettiren isimlerden biri. Kariyeri, başarıları ve kulüpteki etkisi merak konusu olurken, Torunoğulları'nın hangi projelere imza attığı ve Türk futboluna katkıları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları kimdir?

Ertan Torunoğulları, iş dünyası ve futbol yönetiminde uzun yıllara dayanan deneyimiyle dikkat çeken bir isim. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yönetici olarak görev yapan Torunoğulları, Türkiye ve Hollanda arasındaki iş bağlantıları ve uluslararası projeleriyle tanınıyor. Ertan Torunoğulları iele ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ERTAN TORUNOĞULLARI KİMDİR?

Ertan Torunoğulları, iş ve spor dünyasında tanınan Türk bir iş insanı ve spor yöneticisidir. 1972 doğumlu olan Torunoğulları, Hollanda ve Türkiye arasında uzun yıllar süren iş deneyimleriyle öne çıkmıştır. İş hayatında Edelstaal&Simtronic şirketinin CEO'su olarak görev yapmakta; DEİK/DTİK Hollanda yöneticiliği ve OrkaHotels Yönetim Kurulu Üyeliği gibi pozisyonlarla uluslararası iş dünyasında da aktif rol oynamaktadır.

Futbol alanında ise Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yönetici olarak görev almakta ve kulübün Avrupa'daki ilişkilerini güçlendiren projelerde yer almaktadır. Ayrıca futbolcu menajerliği ve spor danışmanlığı gibi alanlarda da önemli çalışmalar yürütmektedir. Torunoğulları, Türk futboluna katkı sağlayan köklü Torunoğulları ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olarak, hem oyuncu menajerliği hem de kulüp yönetiminde stratejik görevler üstlenmektedir.

ERTAN TORUNOĞULLARI KAÇ YAŞINDA?

Ertan Torunoğulları, 1972 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

ERTAN TORUNOĞULLARI NERELİ?

Ertan Torunoğulları, Türkiye'nin Uşak ilinde doğmuştur. Ailesi de aslen Uşaklıdır ve Türk futbolunda uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahiptir.

ERTAN TORUNOĞULLARI'NIN KARİYERİ

Torunoğulları'nın kariyeri hem iş hem de spor alanında geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Hollanda'da uzun yıllar iş hayatında aktif rol almış, uluslararası lojistik ve taşımacılık sektöründe şirketler kurmuştur. Türkiye'de ise futbol camiasında önemli görevler üstlenmiş, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yönetici olarak yabancı transfer süreçleri ve futbol operasyonlarında etkin olmuştur.

Ayrıca futbolcu menajerliği ve spor danışmanlığı konularında deneyim kazanmış, Türk futbolunun Avrupa ile olan bağlantılarında köprü kurmuştur. İş dünyasındaki üst düzey pozisyonları ve spor alanındaki etkin rolü, Torunoğulları'nın profesyonel kariyerinde hem stratejik hem de yönetimsel açıdan güçlü bir konuma sahip olduğunu göstermektedir.

