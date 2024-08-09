Erman Toroğlu hangi kanalda, hangi platformda 2024-25? Erman Toroğlu EKOL TV Canlı izleme linkivar mı?

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon spor gibi kulüplerin dev transferlerinin yanı sıra TV dünyasında da transferler gerçekleşiyor. Son olarak Erman Toroğlu kanal değiştridi. Peki, Erman Toroğlu hangi kanalda, hangi platformda 2024-25?

ERMAN TOROĞLU HANGİ KANALA GEÇTİ?

Duayen spor yorumcusu Erman Toroğlu, uzun yıllardır görev aldığı A Spor ile yollarını ayırdı. Erman Toroğlu, önümüzdeki sezondan itibaren Ekol TV'de yayınlara çıkacak. Ekol TV Spor Müdür Onur Yıldız, Erman Toroğlu transferini sosyal medyadan yayınladığı videoyla duyurdu.

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek eğitimi için Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı ve buraya kaydoldu; ancak eğitimini çeşitli sebeplerden dolayı tamamlayamadı. Daha sonra 1966-67 öğretim döneminde kaydolup yarım bıraktığı Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin kamu yönetimi bölümünden 1976 yılında mezun olarak yüksek eğitimini tamamladı. Lise yıllarında Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına profesyonel olarak sırasıyla Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra hakemliğe başladı, 1989 yılında FIFA kokartı aldı. 1991 yılında İsviçre ile San Marino arasındaki Euro 92 eleme maçını yönetti.

Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girdi ve 1991 seçimlerinde, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden hocası olan Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday oldu. Şansal Büyüka ile uzun yıllar önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı.[3] 2004 yılında Hayat Bilgisi'ne konuk oyuncu olarak katıldı. 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise maç sonralarında A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.

Lise yıllarında tanışıp 1974'te evlendiği Şükran Toroğlu'ndan 2011'de ayrıldı, Kasım 2017'de anlaşmalı olarak boşandı. Bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır. 2022 yılında kendisinden 34 yaş küçük olan eski avukatı Ezgi Yavuz'la evlendİ.