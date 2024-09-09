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Eren Elmalı kimdir, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?

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Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı konuk ediyor. İlk 11'de yer alan Eren Elmalı edildi. Peki, Eren Elmalı kimdir, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak. Eren Elmalı kimdir, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?

İLK11'LER AÇIKLANDI
iLK 11'LER

Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Umut Nayir

Eren Elmalı kimdir, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?

İzlanda : Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson

EREN ELMALI HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum : 7 Temmuz 2000 (24 yaşında), Kartal, Türkiye

Şu andaki takımları: Trabzonspor (#18 / Defans), Türkiye Millî Futbol Takımı (Defans)

Boy : 1,8 m

Tam adı Evren Eren Elmalı olan sol bek oyuncusu, 7 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1,80 metre boyundadır. Futbola 2011 yılında Kartalspor'da başlayan Eren, burada 7 yıl geçirdiği dönem sonrası Kasımpaşa altyapısına transfer oldu. Ağustos 2018'de geldiği Kasımpaşa'da Temmuz 2019'da profesyonel olan Eren, 2019/20 sezonunu TFF 3. Lig ekiplerinden Silivrispor'da geçirdi. Kiralık olarak forma giydiği Silivri'de ligde 25, kupada 2 maça çıkan genç oyuncu, skor katkısı veremedi.

2020/21'de Lacivert Beyazlı ekibe dönen Eren, süre almakta zorlandı ve ligde 4, kupada 2 maçta forma giyebildi. 2021/22'de Haddadi'nin Malatyaspor'a transfer olması sonrası sol beke transfer yapmayan Kasımpaşa, formayı Eren'e teslim etti. Kendisinden bekleneni veren ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer bulan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 35 resmi maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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