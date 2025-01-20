TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan kimdir? Çocukluk yıllarını Gölcük, Kocaeli'de geçiren Arıkan, lise eğitimini tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Erdoğan Arıkan kimdir? Spiker Erdoğan Arıkan kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

ERDOĞAN ARIKAN KİMDİR?

1963 yılında Sakarya'da doğan Erdoğan Arıkan, Türk spor medyasının sevilen ve tanınan isimlerinden biridir. Çocukluk yıllarını Gölcük, Kocaeli'de geçiren Arıkan, lise eğitimini tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

1989 yılında TRT'nin açtığı sınavları kazanarak medya kariyerine başlayan Arıkan, TRT Diyarbakır Radyosu'nda göreve başladı. Ardından spor spikerliği alanına yönelen Arıkan, dünya çapında büyük organizasyonlarda sunuculuk yaptı. Şimdiye kadar 6 Dünya Kupası, 5 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 3 Olimpiyat Oyunları'nda spikerlik yapan Arıkan, TRT Spor'un vazgeçilmez simalarından biri.