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Erden Timur dönüyor mu? Erden Timur, Galatasaray'a geri dönecek mi?

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Sarı kırmızılı eski yetkilinin Galatasaray'a geri dönmesi için ikna edilmeye çalışıldığı iddia ediliyor. Peki, Erden Timur, Galatasaray'a geri dönecek mi? Erden Timur dönüyor mu?

Galatasaray'daki görevinden istifa eden Erden Timur'un yeniden geri döneceği yönünde yapılan paylaşımlar sonrası Erden Timur dönüyor mu? Erden Timur, Galatasaray'a geri dönecek mi, merak edildi.

ERDEN TİMUR DÖNÜYOR MU?

Ekol TV Spor Muhabiri Sezgin Gelmez: "Erden Timur Galatasaray'a geri dönüyor. F.Bahçe - Galatasaray derbisinde otobüsün önünde, Okan Buruk ile Erden Timur bir arada Kadıköy'e giderken görünürse kimse şaşırmasın."

ERDEN TİMUR KİMDİR?

Erden Timur (d. 16 Kasım 1981, Mersin) Türk avukat ve iş insanı. 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğdu. 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı. Ardından London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye'ye döndü. Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi.

2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında NEF Gayrimenkul markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı. Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre $400 milyon servetiyle Türkiye'nin en zengin 100. insanıdır.

11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesininin ardından Erden Timur Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaya başladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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