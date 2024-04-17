Erdal Alkış kimdir? Erdal Alkış hangi takımlı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim Erdal Alkış oldu. Peki, Erdal Alkış kimdir? Erdal Alkış hangi takımlı?

ERDAL ALKIŞ KİMDİR?

Erdal Alkış, 1966 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dünyaya gelmiştir. İşletme üzerine eğitim gören Alkış, genç yaşlarında iş hayatına atılmış bir isimdir.

1986 yılında Kayseri'de ilk firmasını kuran Erdal Alkış, günümüzde kendi firmasını yönetmeye devam etmektedir.

Erdal Alkış aynı zamanda Türk-Hint İş Konseyi eski başkanıdır. Alkış, geçmiş dönemlerde yapılan seçimlerde TFF Başkanlığı için resmen aday olmuştur.

Erdal Alkış, Rusça, İngilizce, Arapça ve Çerkesçe bilmektedir.