Engin Baytar ekranların sevilen yorumcuları arasında yer alıyor. Geçen yıl en çok takip edilen isimlerden biri olan Engin Baytar bu sene de dikkatleri çekiyor. Peki, Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? İşte, detaylar...

ENGİN BAYTAR HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Engin Baytar, "İlk 11" kanalında yorum yapıyor.

Almanya'da Türk bir ailenin çocuğu olarak 1983 yılında dünyaya gelen Engin Baytar, futbola Almanya kulüplerinden Gütersloh'da başladı. Ardından DSC Arminia Bielefeld tarafından keşfedildi ve Arminia Bielefeld'in ikinci takımına transfer oldu. Arminia Bielefeld takımında profesyonel oyuncu olan Engin, 2004'te babasının yakın arkadaşı Tuncay Soyak'ın çalıştırdığı 2. Lig B Klasman'da yer alan Maltepespor'a transfer oldu. Bu takımda forvet arkası mevkiinde oynayan Engin, Bonservis sorunu sebebiyle yaklaşık altı ay futboldan uzak kaldı. Bu süreci takip eden bir sene boyunca başarılı bir grafik çizip dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve 2006 Ocak ayında Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'ne transfer oldu.