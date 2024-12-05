Üye Girişi
Haberler
Çok sayıda katliama karışan Esad rejimi komutanı Suheyl Hassan, Hama'da yaralandı

Esad'ın kaplanı vuruldu

 Menbiç'te operasyon için geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek

Menbiç'te geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek

 En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? İşte masadaki rakam

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği rakam ortaya çıktı
Soylu'dan 'veda' açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim

Soylu'dan veda açıklaması

Engelli araç ÖTV muafiyeti nedir? Engelli araç vergi muafiyeti kalktı mı, ne zaman kaldırılacak?

Engelli araç ÖTV muafiyeti nedir? Engelli araç vergi muafiyeti kalktı mı, ne zaman kaldırılacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engelli araç ÖTV muafiyeti ve engelli araç vergi muafiyeti merak ediliyor. Bu muafiyetlerin ne zaman kaldırılacağına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Engelli araç ÖTV muafiyeti nedir? Engelli araç vergi muafiyeti kalktı mı, ne zaman kaldırılacak? İşte detaylar!

Engelli bireylerin otomobil sahibi olmasını kolaylaştıran Engelli Araç ÖTV Muafiyeti ve diğer vergi avantajları, son dönemde kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu muafiyetler sayesinde engelli bireyler, araç satın alırken Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi yüksek maliyetlerden muaf tutuluyor. Ancak, son dönemde bu düzenlemelerin kapsamı ve geleceği hakkında çeşitli iddialar gündeme geliyor. Vatandaşlar, "Engelli araç ÖTV muafiyeti kaldırıldı mı?", "Bu muafiyetler ne zaman sona erecek?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte konuya dair tüm detaylar!

ENGELLİ ARAÇ ÖTV MUAFİYETİ NEDİR?

ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

Engelli araç ÖTV muafiyeti nedir? Engelli araç vergi muafiyeti kalktı mı, ne zaman kaldırılacak?

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR?

ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

"150 bin Suriyeli kayıp" diyen Yerlikaya'nın akıbetlerine dair de bir tahmini var
img

Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı
img

Esad'ın başını öne eğdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Engelli araç ÖTV muafiyeti nedir? Engelli araç vergi muafiyeti kalktı mı, ne zaman kaldırılacak? 5 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman? GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 5 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? 5 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Aile Hekimleri Grevde! Sağlık ocakları grevde mi? 5 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Narin DNA sonucu ne, katil kim çıktı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.