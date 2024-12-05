Engelli araç ÖTV muafiyeti nedir? Engelli araç vergi muafiyeti kalktı mı, ne zaman kaldırılacak?

Engelli bireylerin otomobil sahibi olmasını kolaylaştıran Engelli Araç ÖTV Muafiyeti ve diğer vergi avantajları, son dönemde kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu muafiyetler sayesinde engelli bireyler, araç satın alırken Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi yüksek maliyetlerden muaf tutuluyor. Ancak, son dönemde bu düzenlemelerin kapsamı ve geleceği hakkında çeşitli iddialar gündeme geliyor. Vatandaşlar, "Engelli araç ÖTV muafiyeti kaldırıldı mı?", "Bu muafiyetler ne zaman sona erecek?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte konuya dair tüm detaylar!

ENGELLİ ARAÇ ÖTV MUAFİYETİ NEDİR?

ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR?

ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.