ENFLASYON BEKLENTİSİ TEMMUZ 2024 l Temmuz ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2024 Temmuz ayı enflasyon beklentisi anketi paylaşıldı mı?

Temmuz ayı enflasyon rakamları için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklaması bekleniyor. Bu rakamlar, ocak ayındaki memur ve emekli maaşı zamlarının belirlenmesinde ilk veri olarak kullanılacak. Vatandaşlar tarafından "Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte, detaylar…

2024 TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ PAYLAŞILDI MI?

Merkez Bankası tarafından düzenlenen reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirilen Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Anket verilerine göre, geçen ay yüzde 2,41 olan Temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu dönemde yüzde 2,77'ye yükseldi. Cari yıl sonunda TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için ise yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye düştü.

Katılımcıların yıllık enflasyon beklentileri şu şekilde: Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, bu dönemde yüzde 31,79 iken, şimdiki dönemde yüzde 30,02 olarak gerçekleşmiştir. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise önceki dönemde yüzde 20,33 iken, şimdiki dönemde yüzde 19,32 olarak belirlenmiştir.

TEMMUZ AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın 3'ünde enflasyon verilerini paylaşır. Ancak bu tarih hafta sonuna denk gelirse, veriler bir sonraki pazartesi günü saat 10.00'da açıklanır. Dolayısıyla, Temmuz ayı enflasyon rakamları 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.