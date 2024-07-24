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En-Nesyri müslüman mı? Youssef En-Nesyri nereli, dini ne, ailesi müslüman mı?

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Fenerbahçe'nin Sevilla'dan transferi golcü futbolcu En-Nesyri hakkında en çok merak edilen konular arasında En Nesyri müslüman mı sorusu yer alıyor. Peki, En-Nesyri müslüman mı? İşte En-Nesyri nereli, dini ve ailesi hakkında bilgiler...

En-Nesyri müslüman mı? Fenerbahçe'nin Sevilla'dan transferi golcü futbolcu En-Nesyri hakkında en çok merak edilen konular arasında En Nesyri müslüman mı sorusu yer alıyor. Peki, En-Nesyri müslüman mı? İşte En-Nesyri nereli, dini ve ailesi hakkında bilgiler haberimizde!

EN-NESYRİ MÜSLÜMAN MI?

Youssef En-Nesyri, 1 Haziran 1997 tarihinde Fas'ın Fez şehrinde dünyaya gelmiştir. Günümüzde Sevilla takımında forvet pozisyonunda oynayan başarılı futbolcu, aynı zamanda Fas millî takımının da önemli oyuncularından biridir.

Profesyonel kariyerine 2016 yılında Málaga B takımında başlayan En-Nesyri, ardından Málaga, Leganés ve Sevilla gibi kulüplerde forma giymiştir. Hızlı yükselişi ve etkileyici performansıyla dikkat çeken futbolcu, özellikle Sevilla'daki başarısıyla Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettirmektedir.

Youssef En-Nesyri'nin inancı konusunda merak edilen sorulardan biri de onun Müslüman olup olmadığıdır. Faslı futbolcu, Müslüman bir ailede dünyaya gelmiştir ve İslam dinine mensuptur. Hem kişisel hayatında hem de profesyonel kariyerinde bu inancı doğrultusunda hareket etmektedir.

En-Nesyri müslüman mı? Youssef En-Nesyri nereli, dini ne, ailesi müslüman mı?

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