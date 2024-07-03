En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı mı, ne zaman açıklayacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı belli oluyor. Emekli ve memur maaşlarına zam oranı TÜİK verilerine göre açıklanacak. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı mı, ne zaman açıklayacak?

TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre, haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da duyurulacak.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 olurken yıllık yüzde 75,45'e yükseldi. Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti. Beş aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Enflasyon 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAM ORANI NE KADAR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.