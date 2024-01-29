En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, seyyanen zam yapılacak mı?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, seyyanen zam yapılacak mı sorularına yanıt aranıyor. Yapılan artışlar emeklilerin en düşük emekli maaşı olarak belirlenen 10 bin TL'ye mahkum kalmasını önleyemedi. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, seyyanen zam yapılacak mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ek zammı Meclis'ten geçti. Zam oranları memur ve SSK, BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 49.25 ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin TL'ye yükseltildi. Bunun yanı sıra emeklilere 4 bin lira seyyanen artış da yapabileceği öne sürülüyor.

SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Emeklilerin maaşlarında yapılan düzenlemeyle yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Milyonlarca emeklinin en düşük emekli maaşı da 7.500 liradan 10 bin TL'ye yükseldi. Ancak bu miktarı az bulan emeklilerde seyyanen zam beklentisi meydana geldi.

Kulislerde seyyanen artış miktarları konuşulurken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "4 bin TL civarında bir zam yapabilirler. Seyyanen zam ile beraber en düşük emekli aylıklarına da bunu yansıtabilirler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan memur emeklilerine yapılan zam oranı ile farkı kapatmak için SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yapılan yüzde 42.57'lik ek zam oranının yüzde 49.25'e çıkarılması düzenlemesi Meclis'ten geçti. Yapılan açıklamaya göre emekli maaşlarındaki ek zamdan kaynaklanan farklar, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 hafta içerisinde ödenecek.