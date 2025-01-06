En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kabine Toplansı'nda emekli zamları belli oldu?

En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Temmuz ayında 12 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, enflasyon zammından etkilenmiyor. Bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplansı'nda emekli zamları belli oldu sorusuna yanıt aranıyor. En yüksek emekli maaşı ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI'NDA EMEKLİ ZAMLARI BELLİ OLDU MU?

En düşük emekli maaşıyla ilgili düzenleme, bugün Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ocak ayı içinde bu konuda bir yasal düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Toplantıda ilgili bakanlar sunum yapacak ve düzenleme önerileri değerlendirilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Uzmanlar, en düşük emekli maaşının 14 bin ile 15 bin lira arasında belirlenebileceğini öngörüyor. Yüzde 15,75 oranındaki zamla birlikte maaşın yaklaşık 14 bin 500 TL'ye çıkması beklenirken, daha yüksek zam seçenekleri de gündemde:

Yüzde 20 zam: Maaş 15 bin TL olacak.

Yüzde 30 zam: Maaş 15 bin 625 TL'ye yükselecek.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

SSK emeklileri: Her ayın 17'si ile 26'sı arasında.

Bağ-Kur emeklileri: Her ayın 25'i ile 28'i arasında.