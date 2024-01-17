EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR KURA SONUÇLARI | THY Emlak Konut başvuru sonuçları! Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı?

Emlak Konut Arnavutköy projesi, Türkiye genelinde konut sahibi olma hayali kuran birçok vatandaş için büyük bir fırsat sunuyor. Merakla beklenen kura başvuruları 15 Haziran tarihinde sona ermişti. Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle hayata geçirilen sosyal konut projesi, hem uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyenler hem de özel kontenjanlardan faydalanmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Arama motorlarındaTHY Emlak Konut Arnavutköy asil isim listesi sorgulatılıyor. Peki, Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Emlak Konut Arnavutköy projesine başvuruda bulunmak için İstanbul'da ikamet eden ve sadece ilk evini alacak vatandaşlar başvurabiliyor. Başvuru şartları arasında Emlak Konut ve TOKİ ile 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmenin olmaması, İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gibi koşullar bulunuyor. Başvuru ücreti alınmamaktadır ve mücbir sebepler dışında, 5 sene boyunca satış işlemi yapılamamaktadır.

GENÇLERE ÖZEL %20 KONTENJAN!

Proje kapsamında toplam konut sayısı üzerinden %5 engelli vatandaşlarımıza, %5 şehit ve gazi yakınlarına, ve %20 gençlere kontenjan ayrılmıştır. Daire seçenekleri ise 1+1, 2+1, ve 3+1 olarak belirlenmiştir.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir kura başvuruları 15 Haziran tarihinde sona ermişti. Vatandaşlar tarafından kuranın açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. Kura sonuç tarihi hakkında Emlak Konut tarafından henüz resmi bir açıklama gelmemiştir.