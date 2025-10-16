Haberler

Emir Tamer kimdir? Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Emir Tamer kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Beşiktaş camiasında uzun yıllardır aktif görevlerde bulunan Emir Tamer, 2025 Divan Kurulu Başkan Adaylığı ile yeniden gündemde. Hem sporcu hem yönetici kimliğiyle kulübün içinden yetişen Tamer, iş dünyasındaki başarıları ve Beşiktaş'a olan bağlılığıyla dikkat çekiyor. Peki, Emir Tamer kimdir? Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Emir Tamer kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Beşiktaş BJK'nin köklü yapısında hem sporcu hem yönetici olarak yer alan, kulüp kültürünü yakından tanıyan bir isim: Emir Tamer. 2025 Divan Kurulu Başkan Adayı olarak adını duyuran Tamer, yalnızca Beşiktaş'taki geçmişiyle değil, aynı zamanda iş dünyasındaki başarılarıyla da öne çıkıyor. İstanbul doğumlu olan Emir Tamer, altyapıdan yetişerek yönetim kademelerine uzanan örnek bir Beşiktaşlı profili çiziyor. Emir Tamer ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

EMİR TAMER KİMDİR?

Emir Tamer, iş dünyasında ve spor camiasında tanınan bir isimdir. Özellikle Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndeki uzun yıllara dayanan aktif görevleriyle bilinmektedir. Tamer, kulübün yapısına hem sporcu olarak hem de yönetici olarak yıllar içinde katkı sağlamış bir isimdir.

Beşiktaş altyapısında sporcu olarak başladığı kariyeri, daha sonra kulüp yönetiminde çeşitli görevlerle devam etmiştir. Köklü bir Beşiktaşlı aileden gelen Emir Tamer'in babası da kulübün Divan Kurulu üyesidir. Bu yönüyle hem aile bağları hem de kişisel tecrübesi sayesinde Beşiktaş'ın iç yapısını iyi tanıyan bir figürdür.

EMİR TAMER KAÇ YAŞINDA?

Emir Tamer, 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

EMİR TAMER NERELİ?

Emir Tamer, İstanbul doğumludur ve hayatının büyük bölümünü de burada geçirmiştir. İş hayatı ve spor yöneticiliği kariyeri de İstanbul merkezlidir.

EMİR TAMER'İN KARİYERİ

Emir Tamer, Emma Reklam Grubu ile Birleşik Tütün-Alfa şirketlerinin kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesidir. Bu iki şirket üzerinden iş dünyasında önemli projelere imza atmıştır. Beşiktaş altyapısında sporcu olarak başladığı spor kariyerini, kulüp içinde yönetsel rollerle sürdürmüştür.

30 yaşında Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Bu, genç yaşta kulüp yönetiminde söz sahibi olması açısından dikkat çekicidir. Beşiktaş Divan Kurulu içinde de aktif olmuş; bir dönem Divan Proje Komisyonu Başkanlığı yapmıştır.

2025 yılında yapılacak Beşiktaş başkanlık seçiminde, Hürser Tekinoktay'ın listesinde yer alarak yönetim kurulu adayı olmuştur. Ayrıca Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı için de adaylığını açıklamıştır.

