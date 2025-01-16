EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI! Emekli zamlı maaşları erişime açıldı mı? Emekli zamlı maaş sorgulama ekranı!

Emekli maaşlarına yapılan zam oranları açıklandıktan sonra, vatandaşlar "Emekli zamlı maaş sorgulama ekranı erişime açıldı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Hem e-Devlet üzerinden hem de bankalar aracılığıyla maaş detaylarını öğrenmek mümkün olacak. Peki, Emekli zamlı maaşları erişime açıldı mı? İşte, Emekli zamlı maaş sorgulama ekranı!

EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

4A (SSK) Emeklileri

Son rakamı 9 olanlar: 17 Ocak

Son rakamı 7 olanlar: 18 Ocak

Son rakamı 5 olanlar: 19 Ocak

Son rakamı 3 olanlar: 20 Ocak

Son rakamı 1 olanlar: 21 Ocak

Son rakamı 8 olanlar: 22 Ocak

Son rakamı 6 olanlar: 23 Ocak

Son rakamı 4 olanlar: 24 Ocak

Son rakamı 2 olanlar: 25 Ocak

Son rakamı 0 olanlar: 26 Ocak

4B (Bağ-Kur) Emeklileri

Son rakamı 5, 7 ve 9 olanlar: 25 Ocak - Son rakamı 1 ve 3 olanlar: 26 Ocak - Son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar: 27 Ocak

Son rakamı 0 ve 2 olanlar: 28 Ocak

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 yılı itibarıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı %15,75 oranında artırılarak 14.469 TL'ye yükseltildi.