EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI! Emekli zamlı maaşları erişime açıldı mı? Emekli zamlı maaş sorgulama ekranı!
Emekli zamlı maaşları ne zaman erişime açılacak? Milyonlarca emekli, 2025 yılı için belirlenen zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. Yeni yıl zamlarıyla birlikte, emeklilerin maaşlarına yapılan artışın ardından, zamlı maaşlar için sorgulama ekranı gündemdeki yerini koruyor.
Emekli maaşlarına yapılan zam oranları açıklandıktan sonra, vatandaşlar "Emekli zamlı maaş sorgulama ekranı erişime açıldı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Hem e-Devlet üzerinden hem de bankalar aracılığıyla maaş detaylarını öğrenmek mümkün olacak. Peki, Emekli zamlı maaşları erişime açıldı mı? İşte, Emekli zamlı maaş sorgulama ekranı!
EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI ERİŞİME AÇILDI MI?
4A (SSK) Emeklileri
Son rakamı 9 olanlar: 17 Ocak
Son rakamı 7 olanlar: 18 Ocak
Son rakamı 5 olanlar: 19 Ocak
Son rakamı 3 olanlar: 20 Ocak
Son rakamı 1 olanlar: 21 Ocak
Son rakamı 8 olanlar: 22 Ocak
Son rakamı 6 olanlar: 23 Ocak
Son rakamı 4 olanlar: 24 Ocak
Son rakamı 2 olanlar: 25 Ocak
Son rakamı 0 olanlar: 26 Ocak
4B (Bağ-Kur) Emeklileri
Son rakamı 5, 7 ve 9 olanlar: 25 Ocak - Son rakamı 1 ve 3 olanlar: 26 Ocak - Son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar: 27 Ocak
Son rakamı 0 ve 2 olanlar: 28 Ocak
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
2025 yılı itibarıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı %15,75 oranında artırılarak 14.469 TL'ye yükseltildi.