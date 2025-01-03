EMEKLİ ZAM HABERLERİ! SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zammı ne olacak? 2025 en düşük memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
Emeklilerin merakla beklediği SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı ile ilgili son gelişmeler gündemde yerini aldı. Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak artış oranları, milyonlarca vatandaşın bütçesine doğrudan etki edecek. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar!
Hükümetin açıkladığı ekonomik veriler ve enflasyon oranları, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı için belirleyici olacak. Özellikle TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri, zam oranlarına ışık tutuyor. Emeklilerin gözü ise yapılacak resmi açıklamalarda. Emekli maaş zammı, hem SSK hem de BAĞ-KUR'lular için gündemin en sıcak konularından biri oluyor. Emekli vatandaşlar, bu artışların gelirlerini ne kadar iyileştireceğini merak ediyor. Peki, SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zammı ne olacak? BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak? SSK emeklileri için ek ödeme yapılacak mı? Detaylar haberimizde...
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE OLACAK?
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin de 5 aylık verilere göre zam oranı belli. Yüzde 14,57'ye ilaveten aralık ayı TÜFE'nin eklenmesiyle 6 aylık işçi ve BAĞ-KUR emeklisinin de zam oranı belli olacak.
EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?
İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak.
MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.
2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,55 oranında zamlanacak.