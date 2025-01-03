EMEKLİ ZAM HABERLERİ! SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zammı ne olacak? 2025 en düşük memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Hükümetin açıkladığı ekonomik veriler ve enflasyon oranları, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı için belirleyici olacak. Özellikle TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri, zam oranlarına ışık tutuyor. Emeklilerin gözü ise yapılacak resmi açıklamalarda. Emekli maaş zammı, hem SSK hem de BAĞ-KUR'lular için gündemin en sıcak konularından biri oluyor. Emekli vatandaşlar, bu artışların gelirlerini ne kadar iyileştireceğini merak ediyor. Peki, SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zammı ne olacak? BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak? SSK emeklileri için ek ödeme yapılacak mı? Detaylar haberimizde...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin de 5 aylık verilere göre zam oranı belli. Yüzde 14,57'ye ilaveten aralık ayı TÜFE'nin eklenmesiyle 6 aylık işçi ve BAĞ-KUR emeklisinin de zam oranı belli olacak.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak.

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,55 oranında zamlanacak.