Haberler

Emekli ve Memur Zammı İçin Yeni Tahminler

Emekli ve Memur Zammı İçin Yeni Tahminler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merkez Bankası tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,7-9,1, memurlar ise yüzde 6,67-7,86 arasında zam alacak. En düşük memur maaşı 75 bin 744 liraya, en düşük emekli aylığı ise 25 bin 886 liraya yükselebilir.

Temmuz ayındaki enflasyon ve toplu sözleşme artışlarının ardından emekli ve memur maaşları için yeni zam hesapları yapılıyor. Merkez Bankası hem kendi beklentisini hem de piyasa katılımcılarının tahminlerini açıkladı. Emekliler ve memurlar yılda iki kez maaş artışı alıyor; SSK ve Bağ-Kur emeklileri son altı ayın enflasyonuna göre, memurlar ise toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkına göre zam alıyor.

Temmuzda SSK emeklilerinin artışı memurlara göre 6 puan fazla olmuştu. Önümüzdeki dönemde de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin memurlardan daha yüksek oranda zam alması bekleniyor; aradaki fark yaklaşık 2 puan olarak hesaplanıyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28'e revize ederken, Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon yüzde 29,43 tahmin edildi.

Bu tahminlere göre altı aylık enflasyon yüzde 28 için 8,7, yüzde 29,43 için 9,91 hesaplanıyor. Yüzde 28'lik tahminle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 8,7, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6,67 zam alabileceği belirtiliyor. Yüzde 29,43'lük tahminde ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 9,1, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 7,86 artış alacağı ifade ediliyor. Memurlar ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme artışı alacak, ayrıca temmuzdaki yüzde 7 zammı geçen enflasyon farkı eklenecek.

En düşük memur maaşı temmuzda 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı; yüzde 7,86 zamla ocakta 75 bin 744 lira olacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 5 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık artışı gündeme gelirse ve yüzde 9,91 yansıtılırsa en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liradan 25 bin 886 liraya çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var
Trump, İran'a yönelik 'eşi benzeri görülmemiş ekonomik operasyon' ilan etti

Trump'tan yeni adım! "Benzeri görülmemiş operasyon" diyerek duyurdu
Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak

Komşuyu Türkiye korkusu sardı: ABD çekilirse sonuçları yıkıcı olur
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metroda yılan paniği! Gerçek ortaya çıkınca yolcular da şaşırdı

Metroda büyük panik! Devrilen kovalardan yüzlerce canlı saçıldı
34 yıl sonra korkunç keşif! Kayıp dağcıların cesetleri eriyen buzullardan çıktı

34 yıl sonra korkunç keşif! Buzullar eridi, acı gerçek ortaya çıktı

Ekvador'da helikopter kazası: İstihbarat Direktörü hayatını kaybetti

İstihbarat şefini taşıyan helikopter düştü: 7 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Rusya Kiev’i vurdu: 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı
Saç örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu

Saç örme eylemine katılmıştı: Desteği, genç hemşireye pahalıya patladı
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı

Kanlı baskın! Ekmek yedikleri yerde koca bir aileyi yok etti
İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya'yı kendi toprakları ilan ettiler

İran, ABD'nin can damarını kendi toprağı ilan etti