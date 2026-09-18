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Emekli promosyon yarışı Eylül 2026'da yeniden kızıştı

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Emekli promosyon yarışı Eylül 2026'da yeniden kızıştı
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3 yıl aynı bankadan maaş alma taahhüdü veren SGK, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine promosyon 35 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Bankalar arasındaki emekli promosyon yarışı Eylül 2026 döneminde yeniden kızıştı. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren SGK, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine sunulan toplam promosyon tutarı, ek ürün koşullarının yerine getirilmesiyle 35 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Ödemeler bankaya, maaş tutarına ve ek finansal şartlara göre değişiklik gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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