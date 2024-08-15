Emekli promosyon güncellemesi nasıl yapılır? Bankaya hangi başvuruda bulunulmalı?

Emeklilerin maaş promosyonlarından yararlanabilmesi için banka şubelerine gidip güncelleme başvurusu yapmaları gerekiyor. Promosyonların otomatik olarak güncellenmediği ve emeklilerin bu işlemi kendilerinin yapması gerektiği vurgulandı. Peki, Emekli promosyon güncellemesi nasıl yapılır? Bankaya hangi başvuruda bulunulmalı?

EMEKLİ PROMOSYON GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Emeklilerin maaş promosyonlarından yararlanabilmesi için banka şubelerine gidip güncelleme başvurusu yapmaları gerekiyor. Promosyonların otomatik olarak güncellenmediği ve emeklilerin bu işlemi kendilerinin yapması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, banka değişikliklerinin e-Devlet üzerinden yapılabildiği ve yeni bankanın maaş ödemesinden 10 gün önce seçilmesi gerektiği belirtildi.

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GÜNCELLEME BAŞVURUSU YAPILMASI GEREKİYOR

Emeklilerin maaş promosyonlarından yararlanabilmesi için banka şubelerine gidip güncelleme başvurusu yapmaları gerekiyor. Promosyonların otomatik olarak güncellenmediği ve emeklilerin bu işlemi kendilerinin yapması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, banka değişikliklerinin e-Devlet üzerinden yapılabildiği ve yeni bankanın maaş ödemesinden 10 gün önce seçilmesi gerektiği belirtildi.