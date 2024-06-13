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Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce mi, sonra mı yatacak 2024? Emekli maaşlarında son durum ne?

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Haziran ayı içerisinde memur ve emekli maaşlarının ödeme tarihleri merak konusu oldu. Bayram öncesi ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce mi, sonra mı yatacak 2024? Emekli maaşlarında son durum ne?

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Araştırılıyor. Kurban Bayramı öncesinde memur ve emekli maaşlarının banka hesaplarına yatırılıp yatırılmayacağı konusu hala merak ediliyor. SSK emeklilerinin maaş ödemeleri genellikle ayın 17'si ile 26'sı arasında banka hesaplarına yatırılırken, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 25 ile 28'i arasında gerçekleşiyor.Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce mi, sonra mı yatacak 2024? Emekli maaşlarında son durum ne?

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşları, her ayın 15'inde hesaplara yatırılmaktadır. Ancak, 15 Haziran tarihinin Arefe gününe denk gelmesi nedeniyle, maaş ödemelerinin en geç 14 Haziran tarihinde hesaplara yatırılması beklenmektedir.

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce mi, sonra mı yatacak 2024? Emekli maaşlarında son durum ne?

Kurban Bayramı tarihlerinin 16-19 Haziran'a denk gelmesi, SSK emeklileri için 17-26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri için ise her ayın 25-28'i arasında olan maaş ödemelerinin erken yatırılması beklentisini artırıyor. Ancak, henüz konuya dair resmi bir açıklama yapılmadığı için kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce mi, sonra mı yatacak 2024? Emekli maaşlarında son durum ne?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemeyle SSK ve Bağ-Kur aylık ödemelerinin resmi tatil veya hafta sonu günlerine denk gelmesi durumunda dahi ödemelerin banka hesaplarına yatırılması uygulamasına geçilmişti. Bu nedenle, Haziran ayı Kurban Bayramı tarihlerine denk gelen ödemelerin resmi tatil olan 17-18-19-20-21-22-23 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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