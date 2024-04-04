Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre emekli bayram ikramiyeleri 2 Nisan tarihinden itibaren kademeli olarak yatırılacak. Peki, Emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi? 2024 Nisan ayı emekli maaşı ne zaman yatar, ayın kaçında? Emekli ödeme günleri!

EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATACAK MI?

Emekli ve memur maaş ödemeleri her ay belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılıyor.

NİSAN AYI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Kamu kurumlarında çalışan memurların aylıkları normal şartlarda her ayın 15'inden itibaren yatırılırken emeklilerin ödemeleri ise tahsis numarasına göre yapılıyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

BAĞ-KUR MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ