Emekli maaşına ek 9 bin 200 TL'ye kadar ödeme hesaplara yatacak! Promosyonda kesenin ağzı açıldı

Milyonlarca emekliye maaş artışının yanı sıra ek ödemeler veriliyor. Emekliler devletten bayram ikramiyesi alabildiği gibi bankalardan da promosyon almaya hak kazanıyor. Emekli maaşını alacağı bankayı seçen ve hesabını taşıyan emekliye cazip kampanyalar sunuluyor. Bankalar promosyonda kesenin ağzını açarken, 9 bin 200 TL'ye kadar ödeme hesaplara yatıyor.

EYT düzenlemesiyle birlikte sayısı 15,5 milyona çıkan emeklilere ek ödeme kapısı. Maaş dışında verilen ikramiye ve promosyon gibi katkılarla emeklilerin yıl içerisindeki kazancı artıyor. Kamu ve özel bankalar, emeklileri memnun etmek için 9 bin 200 TL'ye kadar promosyon kampanyası yapıyor. Emekli bankacılığı ürünleri maaşını taşıyana veriliyor. Eylül ayının gelmesiyle gözler güncellenen kampanyalara çevrildi.

2023 EYLÜL EMEKLİLİK PROMOSYONLARI

AKBANK

SGK gelir/aylığını Akbank'a taşıyan emekliler için promosyon tutarı emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır.

İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 3.500 TL ye (3.500 TL hariç) kadar olması halinde 4.200 TL, 3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olması halinde 4.850 TL, 7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olması halinde 6.250 TL, 10.000 TL'nin üzerinde olması halinde 7.000 TL'dir. Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişiler için ilgili kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutara göre promosyon ödemesi yapılır.

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL'ye varan promosyon veriliyor. Maaşa göre promosyon tablosu şu şekilde:

0 - 3.499 TL Arası Maaş Alanlar - 3.000 TL

3.500 TL - 7.499 TL Arası Maaş Alanlar - 3.500 TL

7.500 TL-9.999 TL Arası Maaş Alanlar - 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar - 5.000 TL

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Kampanya 31 Ağustos'ta sona eriyor. Promosyon kampanyasının Eylül ayında devam edeceği düşünülüyor.

İlgili Haberler

İŞ BANKASI

İlk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar - 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar - 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar - 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar - 7.500 TL

QNB FİNANSBANK

8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda9.200 TL'ye varan promosyon veriliyor.

0-3.499TL aralığı - 4.800TL promosyon

3.500-7.499TL aralığı - 5.600TL promosyon

7.500-9.999TL aralığı - 7.200TL promosyon

10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon

YAPI KREDİ

1 Ağustos 2023 – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından faydalanabiliyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

KAMU BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank Emekli Maaşı Promosyonları:

3.500 TL altında maaş alanlara: 3.000 TL

3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alanlara: 3.500 TL

7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alanlara: 4.500 TL

10.000 TL üzeri maaş alanlara: 5.000