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Emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 En düşük emekli maaşı kaç TL? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı kaç oldu?

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Emekli maaşları 2024 yılında ne kadar oldu? Emeklilerin merakla beklediği emekli zam miktarı açıklandı. Bu yılın emekli maaşlarına dair detaylar ve rakamlar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranı açıklandı. Arama motorlarında en düşük emekli maaşı kaç TL sorgulatılıyor. Vatandaşlar tarafından 2024 emekli maaşı araştırılıyor. Peki, Emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 En düşük emekli maaşı kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacağını açıkladı. Emekli maaşlarına yapılan zam kök maaşları da etkiledi. Yapılan ek artışla en düşük emekli maaşı da, 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıktı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ OLACAK?

SSK (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan emekli aylığı yüzde 42.6 artışla 10 bin 860 liraya çıktı. SSK (2000 sonrası) 4 bin 723 lira olan kök aylık 6 bin 735 liraya çıkacak ancak bu tutar 10 bin liraya tamamlanacak. Kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 9 bin 722 liraya, Bağ-Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 7 bin 729 liraya çıkarken bu tutarlar 10 bin liraya tamamlanacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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